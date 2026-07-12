Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в ОАЭ

Казахстанская авиакомпания Air Astana временно приостановила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, отменены рейсы Алматы - Дубай - Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейс Астана - Дубай - Астана, который должен был состояться 14 июля.

"О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее в воскресенье самолет Air Astana, выполнявший рейс из Астаны в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, был отменен сегодняшний рейс по маршруту Алматы - Дубай.