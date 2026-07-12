ЦАХАЛ сообщил об уничтожении объекта ХАМАС по производству оружия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении объекта по производству оружия, принадлежавшего палестинскому движению ХАМАС, в районе города Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦАХАЛ, удар был нанесен военно-воздушными силами Израиля. По данным израильской стороны, объект использовался для производства компонентов вооружения с целью восстановления военного потенциала ХАМАС, что, как утверждается, является нарушением соглашения о прекращении огня.

В армии также сообщили, что в момент удара на территории объекта находились несколько боевиков ХАМАС, которые, по данным ЦАХАЛ, готовили атаки на израильские подразделения, действующие в этом районе.

В заявлении подчеркивается, что перед нанесением удара были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения.