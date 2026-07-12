Автор: Ляман Зейналова, Trend

Визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан 13 июля станет новым этапом развития дружественных и стратегических отношений между Баку и Братиславой. Особый символизм придает поездке посещение Карабаха, где словацкая сторона участвует в восстановлении освобожденных территорий и реализует один из наиболее масштабных международных проектов - строительство современного "умного села".

Именно Карабах сегодня становится одним из наиболее ярких примеров практического наполнения азербайджано-словацкого сотрудничества. Если еще несколько лет назад главным объединяющим фактором двух стран была энергетика, то сегодня партнерство охватывает восстановление освобожденных территорий, промышленность, транспорт, технологии, гуманитарную сферу и парламентскую дипломатию.

Одним из ключевых пунктов программы станет поездка Петера Пеллегрини в Агдамский район, где он ознакомится с реализацией проекта Smart Village в селе Баш Гарванд и примет участие в церемонии закладки новой школы, которая будет названа в честь национального героя Словакии генерала Милана Растислава Штефаника. Само появление школы имени выдающегося словацкого деятеля на освобожденных территориях Азербайджана является символом доверия и дружбы между двумя государствами.

Проект Smart Village в Баш Гарвенде - один из крупнейших международных проектов восстановления Карабаха. Здесь строятся 851 индивидуальный жилой дом, десять многоквартирных зданий, школа, детский сад, медицинский центр и вся необходимая современная инфраструктура.

Во время своего официального визита в Словакию в декабре 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул значение этого проекта.

""Умный" поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях. Этот поселок, включающий 851 частный дом, 10 многоквартирных зданий, школу, детский сад и медицинский центр, навсегда останется отражением ваших достижений и символом нашей дружбы", - сказал глава государства.

Эти слова сегодня приобретают особое значение. Если декабрьский визит Президента Азербайджана в Братиславу стал важной вехой в развитии двусторонних отношений, то поездка президента Словакии в Карабах демонстрирует, что достигнутые тогда договоренности последовательно воплощаются в жизнь.

При этом участие Словакии в восстановлении освобожденных территорий не ограничивается строительством. Братислава оказывает Азербайджану помощь и в гуманитарном разминировании. Переданное словацкой стороной специализированное оборудование используется при очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, помогая сохранять жизни людей и ускоряя возвращение бывших вынужденных переселенцев.

Стратегическое партнерство получает практическое развитие

Мощный импульс развитию отношений придал официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года.

Тогда Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул особое значение Азербайджана для региона.

"Азербайджан - страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе. Он расположен на стыке Азии и Европы и обладает богатыми энергетическими ресурсами. Мы намерены налаживать и развивать стратегическое партнерство. Мы - дружественные страны, и наши отношения всегда были на хорошем уровне. Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен", - сказал словацкий лидер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявил, что Словакия и Азербайджан являются в подлинном смысле этого слова дружественными странами и стратегическими партнерами.

Именно тогда был подписан внушительный пакет двусторонних документов, включая: меморандум о сотрудничестве в консульской сфере; меморандум в области здоровья животных и пищевой безопасности; протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и Министерством обороны Словакии; меморандум о сотрудничестве в сфере культуры; меморандум между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Словакии.

Таким образом, сотрудничество получило институциональную основу практически во всех ключевых направлениях.

Представительная делегация свидетельствует о высоком уровне интереса

Вместе с президентом Пеллегрини в Азербайджан прибывает одна из самых представительных словацких делегаций последних лет. В ее состав вошли вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, а также глава Национального банка Словакии Петер Кажимир.

Такой уровень представительства свидетельствует, что Братислава рассматривает сотрудничество с Азербайджаном комплексно - как в политической и экономической сферах, так и в области промышленности, инвестиций, безопасности и финансов.

По информации президентского дворца, основными темами переговоров станут углубление энергетического сотрудничества, поддержка словацкого экспорта, развитие промышленного и технологического партнерства, совершенствование транспортного сообщения между двумя странами, а также участие словацких компаний в проектах восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Параллельно с официальной программой в Баку состоится словацко-азербайджанский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран. Форум призван способствовать расширению торгового сотрудничества, установлению новых партнерств и поддержке словацких компаний на азербайджанском рынке.

Энергетика остается фундаментом сотрудничества

Одной из ключевых опор двусторонних отношений остается энергетика.

В декабре 2024 года Словакия стала двенадцатой страной, начавшей импортировать азербайджанский природный газ. Поставки SOCAR государственному оператору SPP стартовали в рамках пилотного соглашения и стали частью политики диверсификации источников энергоснабжения Европы.

Особое значение приобрела и работа первой рабочей группы ЕС-Словакия по вопросам энергоснабжения, где Азербайджан представлял заместитель министра энергетики Орхан Зейналов. Тогда стороны подтвердили стратегическую роль азербайджанского газа для Центральной Европы и выразили готовность расширять сотрудничество уже в сфере возобновляемой энергетики.

Кроме того, Словакия стала одним из участников меморандума по проекту "Кольцо солидарности", предусматривающему увеличение поставок азербайджанского газа в Центральную Европу.

При этом энергетическое сотрудничество уже давно вышло за рамки поставок природного газа. Словакия обладает одной из наиболее экологичных энергосистем Европы благодаря развитой атомной энергетике и накопила значительный опыт в сфере энергоэффективности. Уже сегодня словацкие тепловые насосы поставляются в Азербайджан, а словацкие компании, работающие в области атомной энергетики и энергоэффективных технологий, проявляют интерес к совместным проектам с азербайджанскими партнерами. Такое сотрудничество особенно актуально после проведения в Баку COP29, где вопросы энергетического перехода и декарбонизации стали одними из центральных в международной повестке.

Высокая динамика политического диалога

Предстоящий визит Петера Пеллегрини является частью интенсивного политического диалога, который в последние месяцы заметно активизировался.

В мае 2026 года Словакию посетил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

В том же месяце Азербайджан принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. По итогам визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальным советом Словацкой Республики.

Также в мае в Азербайджан прибыл заместитель премьер-министра, министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба. В июне Баку посетил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Марек Эшток. Тогда же состоялось очередное заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Словакии.

Такая интенсивность взаимных контактов свидетельствует о том, что сотрудничество между двумя странами развивается по нарастающей практически во всех направлениях.

Новые возможности для бизнеса и туризма

Развитие отношений получает продолжение и в транспортной сфере.

С 29 сентября 2026 года крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Братислава - Баку - Братислава. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Открытие нового направления позволит укрепить воздушное сообщение между двумя странами, расширит возможности для деловых и туристических поездок и станет дополнительным стимулом для развития экономического сотрудничества.

Практическое воплощение дружбы

Сегодня азербайджано-словацкие отношения последовательно переходят от политических деклараций к реализации конкретных совместных проектов. Особенно наглядно это проявляется в Карабахе, где сотрудничество приобретает вполне осязаемые формы - строительство современного "умного села", участие в гуманитарном разминировании, создание социальной инфраструктуры и привлечение словацких компаний к восстановлению освобожденных территорий.

Именно поэтому посещение президентом Словакии Агдама станет не просто одним из пунктов официальной программы, а подтверждением того, что Карабах занимает важное место в двусторонней повестке. Реализуемые здесь проекты уже стали символом дружбы Азербайджана и Словакии, а предстоящий визит призван придать этому сотрудничеству новый импульс, открывая возможности для дальнейшего расширения стратегического партнерства между двумя странами.