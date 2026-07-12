Янник Синнер вновь стал чемпионом Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдонского турнира, защитив чемпионский титул.

Как сообщает Day.Az, в финале турнира серии Большого шлема, который проходит на травяных кортах Лондона, итальянский теннисист обыграл представителя Германии Александра Зверева - действующего чемпиона "Ролан Гаррос".

Финальный матч продолжался 3 часа 48 минут и завершился победой Синнера со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Для 24-летнего итальянца этот титул стал вторым подряд на Уимблдоне и пятым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде за карьеру.