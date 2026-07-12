https://news.day.az/society/1847466.html Пожар вспыхнул на заминированной территории в Физулинском районе На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой территории в направлении сел Ашагы Абдуррахманлы и Юхары Абдуррахманлы Физулинского района. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Пожар вспыхнул на заминированной территории в Физулинском районе
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой территории в направлении сел Ашагы Абдуррахманлы и Юхары Абдуррахманлы Физулинского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ведомстве отметили, что проведение работ по тушению пожара осложняется тем, что территория заминирована.
В настоящее время операция по ликвидации возгорания продолжается.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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