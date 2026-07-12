Пожар вспыхнул на заминированной территории в Физулинском районе

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой территории в направлении сел Ашагы Абдуррахманлы и Юхары Абдуррахманлы Физулинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ведомстве отметили, что проведение работ по тушению пожара осложняется тем, что территория заминирована.

В настоящее время операция по ликвидации возгорания продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.