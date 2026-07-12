https://news.day.az/world/1847455.html

В Израиле назначили дату парламентских выборов

В Израиле парламентские выборы пройдут 27 октября текущего года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Times of Israel. Действующий Кнессет 25-го созыва продолжит работу до окончания срока своих полномочий и будет распущен 17 июля. Отметим, что срок полномочий Кнессета составляет четыре года.