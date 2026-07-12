В Израиле назначили дату парламентских выборов

В Израиле парламентские выборы пройдут 27 октября текущего года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Times of Israel.

Действующий Кнессет 25-го созыва продолжит работу до окончания срока своих полномочий и будет распущен 17 июля.

Отметим, что срок полномочий Кнессета составляет четыре года.