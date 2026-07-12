Участники Шушинского глобального медиафорума совершили прогулку по улице Карабах в Шуше

Участники 4-го Шушинского Глобального медиафорума совершили прогулку по улице Карабах в культурной столице Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, гости форума ознакомились с улицей Карабах, где в рамках государственно-частного партнерства построены 10 зданий различного назначения.

Во время прогулки гостям была представлена подробная информация о реализованном на улице Карабах проекте, проведенных строительных и восстановительных работах и развитии городской инфраструктуры.

Отметим, что на улице расположены гостиница, апарт-отели, офисные помещения и объекты общественного питания. При строительстве особое внимание было уделено качеству работ и гармоничному сочетанию новых зданий с архитектурным обликом Шуши.

В 4-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 160 иностранных гостей из 53 стран, в том числе представителей около 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиа-структур, а также около 10 международных организаций и компаний. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных СМИ, также есть представители азербайджанских медиа, эксперты и официальные лица.

Форум пройдет 13-14 июля.