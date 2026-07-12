США нанесли новые удары по иранским объектам

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, ударам подверглись иранские ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, а также быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находившиеся в нескольких районах вокруг Ормузского пролива.