https://news.day.az/world/1847453.html США нанесли новые удары по иранским объектам - СМИ Вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на американского чиновника.
США нанесли новые удары по иранским объектам - СМИ
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, ударам подверглись иранские ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, а также быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находившиеся в нескольких районах вокруг Ормузского пролива.
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