https://news.day.az/society/1847468.html В Баку загорелся подвал многоэтажного дома - ВИДЕО В подвале многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Алиджаббара Оруджалиева в Наримановском районе Баку, произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия два человека получили легкие травмы.
В Баку загорелся подвал многоэтажного дома - ВИДЕО
В подвале многоэтажного жилого дома, расположенного на улице A. Оруджалиева в Наримановском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В результате происшествия два человека получили легкие травмы. В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.
Кроме того, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли жителей, оказавшихся заблокированными в лифте.
На место происшествия были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
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