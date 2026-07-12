В Баку загорелся подвал многоэтажного дома

В подвале многоэтажного жилого дома, расположенного на улице A. Оруджалиева в Наримановском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В результате происшествия два человека получили легкие травмы. В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.

Кроме того, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли жителей, оказавшихся заблокированными в лифте.

На место происшествия были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.