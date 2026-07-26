https://news.day.az/economy/1850327.html Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане за полгода В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 12 миллиардов 536,1 миллиона киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане за полгода

Экономика, 26 июля 2026 16:34 (UTC +04:00) 1 002
Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане за полгода

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 12 миллиардов 536,1 миллиона киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель снизился на 416,9 миллиона кВт/ч, или на 3,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом 12 миллиардов 170,9 миллиона кВт/ч произведенной электроэнергии составила товарная электроэнергия, что означает снижение на 336,7 миллиона кВт/ч, или на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В целом, в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-июне 2026 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 803,8 миллиона манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 318 миллионов манатов.

Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. Особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, что является одним из ключевых приоритетов государственной энергетической стратегии. В настоящее время в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций с такими партнерами, как BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другие. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы к энергобалансу Азербайджана добавятся тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит снизить внутренний спрос на природный газ и направить большие объемы газа на экспорт.

По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, в результате реализации этих проектов планируется довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана примерно до 43% к 2035 году.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из ключевых инициатив является проект "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан". "Создание Транскаспийского энергетического коридора, который объединит энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является неотъемлемой частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет играть роль зеленого энергетического моста между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", - подчеркнул Парвиз Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие Green Corridor Alliance, расположенное в городе Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемому Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим, интенсивно ведутся работы по "Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа", а также по энергетическим интерконнекторам Азербайджан - Турция - Европа и Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария.

П. Шахбазов отметил, что "зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего", и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых соединений, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

В свою очередь, председатель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend отметил, что страна играет все более важную роль в формировании зеленого энергетического моста между Европой и Центральной Азией.

"Азербайджан уже является не только экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и зеленых энергетических коридоров. Реализуемые в настоящее время проекты ветряной и солнечной энергетики не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно расширят возможности экспорта электроэнергии", - подчеркнул Джавид Абдуллаев.

По его словам, большой ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа", еще больше укрепят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. "Зеленые энергетические проекты не только принесут стране дополнительные экспортные доходы, но и позволят оптимизировать внутренний энергобаланс, сократить потребление природного газа и направить большие объемы газа на внешние рынки", - добавил он.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 17:40 (UTC+04), В мире 203
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 17:33 (UTC+04), Спорт 223
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 17:25 (UTC+04), Культура 253
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 17:08 (UTC+04), В мире 350
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 17:02 (UTC+04), Политика 348
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 16:58 (UTC+04), Общество 2 195
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 16:40 (UTC+04), Политика 2 773
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 16:38 (UTC+04), Спорт 2 789
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 16:32 (UTC+04), В мире 407
В Польше заявили о причине напряженности в стране 16:18 (UTC+04), В мире 432
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 15:59 (UTC+04), Культура 410
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 15:39 (UTC+04), Общество 401
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 15:27 (UTC+04), Культура 477
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 15:08 (UTC+04), Общество 473
Важная информация для собирающихся брать кредит 14:53 (UTC+04), Общество 490
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 14:34 (UTC+04), Спорт 438
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 14:05 (UTC+04), Туризм 8 924
Два азербайджанских борца поборются за выход в финал ЧМ - ОБНОВЛЕНО 14:02 (UTC+04), Спорт 463
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 13:51 (UTC+04), Общество 516
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 13:44 (UTC+04), Общество 853
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 614
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 13:15 (UTC+04), Общество 938
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 13:04 (UTC+04), Общество 519
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 13:00 (UTC+04), Общество 11 785
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 12:48 (UTC+04), Политика 715
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), В мире 698
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 12:40 (UTC+04), Культура 549
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 526
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 12:24 (UTC+04), В мире 698
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 12:02 (UTC+04), В мире 742
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 748
Биткоин упал в цене 11:46 (UTC+04), Экономика 694
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 11:41 (UTC+04), В мире 746
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 11:37 (UTC+04), В мире 804
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 11:28 (UTC+04), Спорт 523
Мошенничество на миллион в Загатале 11:20 (UTC+04), Общество 615
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Экономика 6 530
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 11:03 (UTC+04), Общество 577
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 10:55 (UTC+04), Общество 635
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 10:43 (UTC+04), В мире 720
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 705
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 10:30 (UTC+04), Общество 651
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 10:19 (UTC+04), Спорт 522
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 707
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Политика 8 076
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 09:50 (UTC+04), Политика 7 090
Навроцкий созвал срочные консультации 09:45 (UTC+04), В мире 748
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 09:42 (UTC+04), Общество 7 127
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 09:35 (UTC+04), Автоновости 503
ЧМ по борьбе в Астане: два борца Азербайджана поборются за медали 09:31 (UTC+04), Спорт 538
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 09:25 (UTC+04), В мире 750
В этом районе не будет газа 09:21 (UTC+04), Общество 605
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 09:16 (UTC+04), В мире 6 023
Азербайджанская нефть подорожала 09:09 (UTC+04), Экономика 790
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 08:55 (UTC+04), В мире 764
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 08:42 (UTC+04), В мире 793
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 08:12 (UTC+04), В мире 881
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 5 466
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 603
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 07:19 (UTC+04), Спорт 610
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 07:07 (UTC+04), В мире 903
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 06:11 (UTC+04), В мире 908
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 765
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 05:05 (UTC+04), В мире 981
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО 04:58 (UTC+04), Общество 778
У Мекки нейтрализован беспилотник 03:45 (UTC+04), В мире 991
Премьер Польши поддержал госпереворот 03:20 (UTC+04), В мире 1 201
Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО 03:12 (UTC+04), Экономика 7 275
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 309
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 618
В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО 02:02 (UTC+04), В мире 1 005
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 1 171
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 00:48 (UTC+04), Спорт 651
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 00:35 (UTC+04), Общество 644
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 00:27 (UTC+04), Общество 783
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 768
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 258
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 1 216
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 1 234
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 1 287
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 192
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 9 956
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 755
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 1 425
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 241
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 743
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 269
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 1 285
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 338
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 722
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 30 октября 20:38 (UTC+04), В мире 1 365
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 30 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 1 330
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 30 октября 20:00 (UTC+04), Культура 953
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 8 187
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 30 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 732
Названы причины медленной зарядки смартфона 30 октября 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 730
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:29 (UTC+04), Общество 765
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 30 октября 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 355
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 30 октября 19:16 (UTC+04), Спорт 5 244
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 30 октября 19:09 (UTC+04), Это интересно 740
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 733
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 1 393
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 245
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 111
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 041
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 340
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 7 417
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 372
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 703
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 744
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 1 405
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 1 375
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 379
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 1 929
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 375
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 1 383
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 698
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 708
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 627
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 722
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 651
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 6 072
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 654
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 1 364
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 1 373
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 745
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 719
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 1 322
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 325
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 738
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 1 368
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 1 379
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 7 252
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 1 481
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 294
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 1 382
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 674
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 630
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 368
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 1 550
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 899
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 684
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 334
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 425
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 366
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 723
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 2 889
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 1 396
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 2 938
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 917
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 659
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 647
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 736
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 621
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 669
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 407
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 675
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 650
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 673
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 601
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 386
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 634
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 645
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 607
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 588
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 670
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 7 569
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 716
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 1 370
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 791
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 719
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 668
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 595
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 1 408
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 673
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 30 октября 12:20 (UTC+04), Общество 7 034
Зарплату можно будет получать через любой банк 30 октября 12:17 (UTC+04), Общество 1 240
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 30 октября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 488
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 30 октября 12:06 (UTC+04), Экономика 1 458
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 30 октября 12:05 (UTC+04), Политика 13 968
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 30 октября 12:01 (UTC+04), Общество 1 054
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 30 октября 11:58 (UTC+04), Экономика 1 434
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 30 октября 11:51 (UTC+04), Общество 8 502
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 30 октября 11:49 (UTC+04), Экономика 1 424
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 30 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 409
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 30 октября 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 530
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 30 октября 11:32 (UTC+04), Политика 1 460
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 30 октября 11:25 (UTC+04), Спорт 766
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 30 октября 11:23 (UTC+04), Общество 630
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 30 октября 11:20 (UTC+04), Общество 1 050
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 30 октября 11:19 (UTC+04), Общество 704
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 30 октября 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 544
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 30 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 1 506
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 30 октября 11:10 (UTC+04), Медицина 1 206
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 30 октября 11:00 (UTC+04), Общество 7 265
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 30 октября 10:57 (UTC+04), В мире 1 536
Еще новости