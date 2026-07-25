Гафан стал штабом реваншистов против TRIPP - ПОДРОБНОСТИ

Автор: Лейла Таривердиева

В Гафане прошла конференция на тему "Ирано-армянское стратегическое партнерство в свете геополитических и геоэкономических преобразований на Южном Кавказе", организованная научно-исследовательским институтом APRI и посольством Ирана в Армении.

В принципе, отношения Ирана и Армении - это личное дело Ирана и Армении. Если бы не одна деталь. Иран в течение последних лет позиционирует себя как основного противника дороги от западных границ "материкового" Азербайджана до Нахчыванской Автономной Республики. Ни для кого не секрет, что именно позиция Тегерана стала главным фактором, позволившим Еревану на шесть лет растянуть выполнение Арменией важных обязательств по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Если бы не эта поддержка, которая, конечно же, не имеет никакого отношения к интересам Армении, проект Зангезурского коридора начал бы обретать реальные очертания еще пять лет назад, а не в августе 2025 года, когда в теме появился такой весомый противовес, как США.

Учитывая это, конференция в Гафане не могла пройти мимо нашего внимания. Собравшиеся там лица имеют отношение к влиянию на общественное мнение в Армении. А что касается представителей Ирана, то это не только обычные эксперты, но также дипломаты, представители научных кругов и правительственных структур.

Тема Зангезурского коридора очень сблизила эти две страны после войны 2020 года. В Ереване и Тегеране нашли общую "красную линию". Иранские представители регулярно заявляли до последнего времени, что территориальная целостность Армении является для них "красной линией", увязывая это с Зангезурским коридором, который, по их мнению, этой целостности угрожает. И хотя армянское правительство в свете новых реалий и мирной повестки уже само не радо этому вмешательству во внутренние дела Армении, учитывая ее сближение с ЕС и США, в стране остаются круги, желающие эту линию продолжать.

На конференции говорилось об особых отношениях Армении и Ирана и необходимости их адаптации к новым реалиям региона. Под адаптацией надо понимать усиление влияния Ирана в Армении в свете вступления в регион американских интересов.

То, что мероприятие прошло в Сюнике (Западный Зангезур), вряд ли объясняется лишь тем, что эта южная область Армении граничит с Ираном. Сюник находится в стратегическом перешейке между двумя частями Азербайджана, и Тегеран не менее Еревана заинтересован в том, чтобы не дать этим частям наладить прямую связь. Для него это не вопрос отношений с Азербайджаном, а вопрос геополитики и сохранения своего влияния. Поэтому Иран предпочитает, чтобы коммуникации в НАР оставались под его контролем, как было все годы армянской оккупации территорий Азербайджана. То есть продолжали проходить через территорию ИРИ. Ереван же как слабая и ведомая сторона не имеет собственного мнения по "Маршруту Трампа", его в зависимости от направления "ветра" качает то в одну, то в другую сторону.

С августа 2025 года инициированный Азербайджаном проект Зангезурского коридора был преобразован в "Маршрут Трампа" - TRIPP. Затем проект расширился до формата TRIPP+, предусматривающего уже не только железную дорогу, но и прочие транспортные и энергетические коммуникации, а также прочую деловую активность США в Армении.

Вступление в игру США усугубило позицию Ирана. Но противовесом стала дипломатическая деятельность азербайджанской стороны, добившейся смягчения этой позиции и определенной отстраненности от вопроса. Тем не менее, как мы уже отметили, обсуждения в Гафане не стоит упускать из виду, учитывая слабость и ведомость армянской стороны. Ситуацию следует держать под контролем, чтобы не дать Еревану сделать шаг в сторону от уже достигнутых договоренностей.

В плане экономического сотрудничества собравшимся на конференцию экспертам было особо нечего обсуждать. Контингент участников говорит сам за себя. В основном это были эксперты, постоянно выступающие против интересов Азербайджана и против TRIPP.

Приведем лишь несколько примеров.

Возьмем нового посла ИРИ в Армении Халила Ширголами. Из-за изменений в риторике официального Тегерана дипломат старается быть более сдержанным (в отличие от своего предшественника Собхани), но антиазербайджанские нотки звучат в его речах нередко. Как-то он заявил, что "территориальная целостность Армении - красная линия для Ирана", а "кое-кто сохраняет притязания к Армении". Понятно, что речь шла об Азербайджане.

Или возьмем генерального консула ИРИ в городе Гафан Мортезу Абедина Варамина. На открытии консульства он заявил: "мы не примем каких-либо изменений границ в регионе. Советую жителям Гафана не беспокоиться, мы здесь ради армянского народа". Хотя ни о каком изменении границ речи никогда не шло, как не было и каких-то угроз территориальной целостности Армении.

Среди участников конференции был также политолог Эхсан Мовахедиан, который любит рассуждать о якобы территориальных претензиях Азербайджана к Ирану. Он утверждает, что эти претензии "в различных формах пропагандируются в школах Азербайджана уже 30 лет и никогда не прекращаются". Иранский политолог также успел наследить на поле мирного процесса между Баку и Ереваном, пытаясь "изобличить" мирные намерения Азербайджана. Он заявляет, что "если Азербайджан действительно хочет нормализовать отношения с Арменией и добиться прочного мира на Южном Кавказе, ему следует прекратить разговаривать с Ереваном на языке предварительных условий".

Еще один ярый противник TRIPP - старший эксперт по исследованиям Кавказского региона, член совета Общества дружбы Иран-Армения и руководитель северо-западного представительства организации Алиреза Назиф. "Все иранские эксперты единодушны в том, что Зангезурский коридор или так называемый "Маршрут Трампа" может стать источником напряженности", - заявляет он.

Некую угрозу для Армении со стороны Азербайджана и Турции видит и другой участник конференции в Гафане - профессор Тегеранского университета Мехди Сейф Табризи. "Предполагается, что в условиях внутренней напряженности и вызовов для Исламской Республики, Турция и Азербайджан могут пойти на военные действия в Сюнике. Их расчет - что Тегеран не откроет второй фронт и будет вынужден смириться", - заявил он ранее СМИ.

Что касается армянских участников конференции, то они были подобраны организаторами очень тщательно, чтобы не допустить дискуссий. Думается, мероприятие было организовано с целью сверить часы экспертных кругов двух стран в противодействии TRIPP, а не с целью выявления истины или обсуждения сотрудничества.

Старший научный сотрудник APRI Беньямин Погосян, например, откровенно заявлял, что "позиция Ирана на самом деле предоставляет нам (Армении) окно возможностей для того, чтобы предотвратить экстерриториальность этого маршрута. Это возможность попытаться хотя бы частично нейтрализовать турецко-азербайджанскую концепцию".

И тот же мониторинг говорит о других участниках конференции в Гафане.

В реальности Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы ни целостности Армении, ни интересам Ирана. Наоборот, обеим этим странам новые коммуникации могут принести дивиденды. Но мы очень сомневаемся, что на конференции в Сюнике об этом говорилось.