В Китае эвакуировали более 710 тыс. человек из-за тайфуна - ВИДЕО

Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали свыше 710 тыс. человек в связи с приближением тайфуна "Хунся" (международное название - Noul).

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Наньфан жибао".

Наибольшее число эвакуированных приходится на городские округа Хуэйчжоу, где были временно размещены около 205 тыс. человек, и Шаньвэй - более 192 тыс. человек.

Ранее региональный штаб по борьбе с наводнениями и засухой сообщал об эвакуации порядка 340 тыс. жителей.

Тайфун "Хунся", сопровождающийся порывами ветра до 45 м/с, достиг побережья провинции Гуандун утром 26 июля. В настоящее время циклон движется в северном направлении и постепенно теряет силу. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань пройдут сильные ливни.