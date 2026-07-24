https://news.day.az/politics/1849611.html Стратегическая декларация Баку и Берлина стала сигналом нового этапа сотрудничества - Андре Вольф для Day.Az Подписание "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" является явным сигналом растущей стратегической значимости двусторонних экономических отношений для обеих стран.

Стратегическая декларация Баку и Берлина стала сигналом нового этапа сотрудничества - Андре Вольф для Day.Az

Политика, 24 июля 2026 15:30 (UTC +04:00) 6 131
Стратегическая декларация Баку и Берлина стала сигналом нового этапа сотрудничества

Подписание "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" является явным сигналом растущей стратегической значимости двусторонних экономических отношений для обеих стран.

Об этом в беседе с Day.Az сказал руководитель отдела технологий, инфраструктуры и промышленного развития Центр европейской политики (Centre for European Policy, CEP) Андре Вольф

André Wolf | cep - Centre for European Policy Network

"Я рассматриваю подписание декларации о партнерстве как явный сигнал растущей стратегической значимости двусторонних экономических отношений для обеих стран. С точки зрения немецкой промышленности, эти отношения способны сыграть ключевую роль в будущей стратегии снижения рисков", - сказал он.

Вольф отметил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это, прежде всего, касается доступа к природному газу.

"Азербайджанский трубопроводный газ, поступающий в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), может не только способствовать замещению российских поставок газа, но и снизить зависимость от крайне волатильного мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), а также уменьшить вероятность экономического давления со стороны США. Из-за более медленного, чем ожидалось, внедрения климатически нейтральных технологий в немецкой промышленности природный газ, вероятно, еще долго будет сохранять статус незаменимого переходного энергоресурса", - сказал глава отдела. 

По его мнению, расширение торговли газом обеспечивает Азербайджану необходимые финансовые ресурсы для ускорения собственной "зеленой" трансформации.

"В идеале двустороннее энергетическое сотрудничество, основанное на постепенном переходе от поставок ископаемого газа к экспорту "голубого" и "зеленого" водорода, может стать фундаментом долгосрочного партнерства в сфере трансформации энергетики и сохранить свою актуальность даже в эпоху после ископаемого топлива", - сказал он.

Вольф подчеркнул, что помимо энергетического сотрудничества, Азербайджан становится все более привлекательной площадкой для немецких компаний и с геоэкономической точки зрения.

"Региональная транспортная инфраструктура предоставляет альтернативный маршрут для промышленных поставок из Восточной Азии, значение которого существенно возросло на фоне нарушений традиционных логистических цепочек и роста рисков международных конфликтов. Поэтому совместные инвестиции в расширение транспортных мощностей региона могут стать важной частью глобальной стратегии диверсификации цепочек поставок", - сказал он.

Глава отдела отметил, что в рамках стратегии de-risking ("снижения рисков") Азербайджан, вероятно, станет для немецких компаний еще более привлекательной производственной площадкой.

"Стремясь сократить регуляторные риски ведения бизнеса в Китае, но при этом сохранить удобный доступ к рынкам Восточной Азии, размещение производства в Азербайджане может стать оптимальным компромиссным решением. В первую очередь, я имею в виду производство базовой химической продукции и автомобильных комплектующих - отрасли, которые одновременно испытывают серьезное давление в части сокращения издержек и диверсификации логистических маршрутов", - добавил Вольф. 

Али Гасымов

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