В Нигерии боевики убили 24 фермера

В результате нападения вооруженной группировки на деревни в штате Замфара на северо-западе Нигерии погибли не менее 24 фермеров, еще несколько человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, боевики, передвигавшиеся на мотоциклах, атаковали деревни в районе Сауна и открыли огонь по людям, работавшим на полях.

"Они убили не менее 24 невинных фермеров. Число жертв уточняется", - сообщил местный житель Аувал Сани.

По словам очевидцев, нападавшие преодолели около 50 километров по автомагистрали Маянчи - Анка, прежде чем добрались до деревни Сауна. При этом по пути они не встретили сотрудников сил безопасности.

Другой житель региона Белло Алию рассказал, что нападение продолжалось около трех часов.

Штат Замфара считается одним из главных центров кризиса безопасности на северо-западе Нигерии. В регионе регулярно происходят нападения вооруженных группировок на населенные пункты, похищения людей и случаи угона скота.