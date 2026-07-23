https://news.day.az/world/1849661.html Хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера - ВИДЕО Йеменское движение хуситов заявило о нанесении ударов по двум саудовским нефтяным танкерам ENCELA и LAYLIA с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Как сообщает Day.Az, по утверждению хуситов, суда нарушили введенный ими запрет на судоходство, в связи с чем стали целью атаки.
Хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера - ВИДЕО
Йеменское движение хуситов заявило о нанесении ударов по двум саудовским нефтяным танкерам ENCELA и LAYLIA с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.
Как сообщает Day.Az, по утверждению хуситов, суда нарушили введенный ими запрет на судоходство, в связи с чем стали целью атаки.
Кроме того, представители движения предупредили, что в случае любых военных действий Саудовской Аравии против Йемена последует масштабный ответ.
Хуситы заявили, что готовы нанести серию ударов по объектам в глубине территории Саудовской Аравии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре