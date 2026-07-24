В Карабах возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В рамках программы "Великое возвращение", реализуемой по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в село Шукюрбейли Джебраильского района, а также в села Гасанриз, Колатаг, Ашагы Оратаг, Вянгли Агдеринского района и Тязябина, Бадара, Ханабад, Дашбулаг, Сеидбейли Ходжалинского района.

Как передает Day.Az, до возвращения эти семьи временно проживали в общежитиях, санаториях, детских лагерях, а также в административных и недостроенных зданиях.

На нынешнем этапе в село Шукюрбейли возвращаются 12 семей (55 человек), в Гасанриз - 6 семей (17 человек), в Колатаг - 3 семьи (19 человек), в Ашагы Оратаг - 10 семей (34 человека), в Вянгли - 6 семей (26 человек), в Тязябина - 9 семей (39 человек), в Бадара - 6 семей (24 человека), в Ханабад - 10 семей (31 человек), в Дашбулаг - 2 семьи (7 человек), а в Сеидбейли - 1 семья (5 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.