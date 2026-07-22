Инсайдер раскрыл секрет юбилейного iPhone

Apple тестирует дисплей диагональю около 6,96 дюйма для юбилейного iPhone, который, как ожидается, выйдет в 2027 году к 20-летию линейки смартфонов. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, компания уже испытывает новый экран внутри компании. Если устройство выйдет на рынок, Apple, вероятно, будет позиционировать его как модель с семидюймовым дисплеем. При этом инсайдер отмечает, что экран имеет такое же соотношение сторон, как у нынешнего iPhone 17 Pro Max, однако окончательное решение об использовании панели в iPhone 20 Pro Max пока не принято.

Как напоминает MacRumors, ранее Bloomberg сообщило, что Apple начала активную разработку двух версий юбилейного iPhone. По данным различных источников, смартфон может получить экран от края до края с изогнутым стеклом по всем сторонам, что позволит добиться практически полного отсутствия рамок.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сохранят нынешние размеры экранов - 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Последний раз Apple увеличивала диагональ дисплеев своих флагманских смартфонов в линейке iPhone 16 Pro, представленной в 2024 году.

Как отмечает MacRumors, нынешняя утечка стала первым свидетельством того, что Apple рассматривает возможность увеличения экрана юбилейного iPhone по сравнению с нынешними моделями.