https://news.day.az/sport/1849699.html "Карабах" сегодня примет ЦСКА в Лиге Европы Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Гурбана Гурбанова примет в Баку болгарский ЦСКА (София). Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.
"Карабах" сегодня примет ЦСКА в Лиге Европы
Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Гурбана Гурбанова примет в Баку болгарский ЦСКА (София).
Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.
Главным арбитром матча назначен итальянский рефери ФИФА Даниэле Киффи.
Ответная встреча пройдет 30 июля в Софии.
Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив).
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