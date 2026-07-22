https://news.day.az/economy/1849537.html Кибербезопасность как ключевой фактор экономической устойчивости и новые вызовы для Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева Стремительное развитие цифровых технологий не только меняет принципы функционирования экономики, но и требует нового подхода к пониманию безопасности. Сегодня данные, финансовые операции, государственные услуги и бизнес-процессы в значительной степени управляются через цифровые системы.

Кибербезопасность как ключевой фактор экономической устойчивости и новые вызовы для Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева

Экономика, 22 июля 2026 14:00 (UTC +04:00) 8 589
Кибербезопасность как ключевой фактор экономической устойчивости и новые вызовы для Азербайджана

Автор: Фарид Бахшалиев, заместитель директора АМИ Trend 

Стремительное развитие цифровых технологий не только меняет принципы функционирования экономики, но и требует нового подхода к пониманию безопасности. Сегодня данные, финансовые операции, государственные услуги и бизнес-процессы в значительной степени управляются через цифровые системы. Эта трансформация открывает широкие возможности для общества и экономики, однако одновременно формирует новые риски.

На протяжении многих лет люди и организации осуществляли свою деятельность на основе традиционных принципов управления и работы. Сегодня они сталкиваются с более сложной, быстро меняющейся цифровой средой, которая всё сильнее зависит от технологий. Цифровые системы сделали повседневную жизнь более удобной и эффективной, однако при отсутствии надлежащей защиты могут привести к серьёзным экономическим и социальным последствиям.

Если говорить простыми словами, цифровизация - это процесс перевода информации, которая ранее существовала в бумажном или физическом виде, в электронный формат. Тексты, документы, финансовые сведения и другие виды информации преобразуются в цифровые данные, которые могут обрабатываться компьютерными системами. В результате огромные объёмы информации передаются и сохраняются за считанные секунды и используются в самых разных сферах - от государственного управления до бизнеса.

Этот процесс сделал современную экономику всё более зависимой от цифровой инфраструктуры.

Государственные услуги переходят на онлайн-платформы, банковские операции становятся цифровыми, компании внедряют автоматизированные системы управления, а технологии искусственного интеллекта всё шире применяются как в частном секторе, так и в государственном управлении.

Азербайджан также вступил в новый этап цифровой трансформации. Принятие Стратегии развития искусственного интеллекта на 2025-2028 годы определило безопасное и ответственное внедрение решений на основе ИИ в государственном управлении, экономике и общественных услугах как одно из приоритетных направлений. Такой подход показывает, что цифровое развитие должно основываться не только на инновациях, но и на надёжной системе кибербезопасности.

Однако новые возможности сопровождаются и новыми угрозами. В современном мире кибератаки уже не являются исключительно технической проблемой отдельных компаний. Они способны напрямую влиять на работу государственных служб, стабильность финансовых систем, бизнес-процессы и уровень доверия общества к цифровым технологиям.

Одним из наиболее показательных примеров стал киберинцидент 2024 года в американском секторе здравоохранения, связанный с компанией Change Healthcare. В результате атаки произошли серьёзные перебои в обработке медицинских данных и осуществлении страховых выплат. Этот случай ещё раз продемонстрировал, что кибербезопасность является не только вопросом информационных технологий, но и неотъемлемой частью экономической и социальной устойчивости.

Для Азербайджана этот вопрос также имеет особую актуальность. В последние годы расширение электронных государственных услуг, развитие цифровых платёжных систем, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, а также реализация проектов "Умный город" и "Умное село" внесли значительный вклад в развитие цифровой экономики. Вместе с тем обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры становится одним из ключевых элементов национальной экономической безопасности.

Энергетика, финансовый сектор, транспорт, здравоохранение, телекоммуникации и государственные информационные системы относятся к числу наиболее уязвимых сфер перед лицом киберугроз. Любые длительные сбои в работе этих отраслей могут повлиять не только на экономические показатели, но и на повседневную жизнь миллионов граждан.

Необходимо также учитывать риски для малого и среднего бизнеса. Хотя крупные компании обычно располагают более широкими возможностями для обеспечения безопасности, небольшие предприятия из-за ограниченных финансовых и кадровых ресурсов могут становиться более привлекательными целями для злоумышленников. В последние годы атаки через цепочки поставок (Supply Chain) показали, что киберпреступники часто выбирают не прямое нападение на крупные компании, а использование уязвимостей их подрядчиков, партнёров и поставщиков программного обеспечения.

Поэтому кибербезопасность больше не является исключительно внутренней задачей отдельных организаций. Создание безопасной цифровой экосистемы требует постоянного взаимодействия между государством, бизнесом, академическим сектором и технологическими компаниями.

Искусственный интеллект создаёт как новые возможности, так и новые риски в сфере кибербезопасности. Сегодня киберпреступники используют технологии ИИ для создания более убедительных фишинговых сообщений, генерации дипфейк-аудио и видеоматериалов, автоматизации атак с применением методов социальной инженерии, сбора информации из открытых источников и оптимизации сценариев атак. Если ранее подготовка сложных кибератак требовала глубоких технических знаний, то сегодня часть этих процессов может быть автоматизирована с помощью искусственного интеллекта.

С другой стороны, ИИ становится важной частью систем киберзащиты. Современные платформы безопасности способны анализировать большие объёмы данных в режиме реального времени, выявлять аномалии поведения, обнаруживать угрозы на ранних этапах и значительно сокращать время реагирования на инциденты.

При этом, одних технологий недостаточно. Одним из важнейших элементов стратегии безопасности остаётся человеческий фактор. Цифровая грамотность сотрудников, соблюдение правил безопасности и эффективные внутренние управленческие процедуры имеют не меньшее значение, чем самые современные технологические решения.

По мере расширения цифровой экономики растёт и экономическое влияние киберинцидентов. Во многих случаях ущерб не ограничивается прямыми финансовыми потерями. Остановка операций, восстановление данных, юридическая ответственность, репутационные потери и снижение доверия клиентов создают для компаний дополнительную финансовую нагрузку.

Меры, предпринимаемые для защиты государственных информационных систем Азербайджана, также свидетельствуют о возрастающем значении этого направления.

В последние годы предотвращение сотен миллионов вредоносных запросов, направленных против государственных систем, выявление и блокировка поддельных государственных доменов, а также своевременное обнаружение вредоносного программного обеспечения демонстрируют укрепление институциональных возможностей страны в сфере кибербезопасности.

Одной из основных проблем при этом остаётся нехватка квалифицированных кадров. Современным организациям нужны не только системные администраторы, но и специалисты высокого уровня в области анализа угроз, безопасности облачных технологий, цифровой криминалистики, безопасности искусственного интеллекта и управления инцидентами.

Расширение сотрудничества между университетами, учебными центрами и частным сектором, развитие практико-ориентированных образовательных программ и стимулирование интереса молодёжи к этой сфере могут внести значительный вклад в укрепление цифровой устойчивости Азербайджана.

По мере ускорения цифровой трансформации Азербайджана укрепление правовых, институциональных и технических возможностей в области кибербезопасности приобретает стратегическое значение.

В Плане мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы безопасность национальной цифровой инфраструктуры, устойчивость государственных информационных систем, безопасное внедрение облачных технологий, защита критической информационной инфраструктуры и надёжное использование решений на основе искусственного интеллекта определены среди ключевых приоритетов.

В этом направлении особое значение имеет дальнейшее расширение сотрудничества между государственными органами, частным сектором, высшими учебными заведениями и международными партнёрами. Поскольку современные киберугрозы не имеют границ, эффективная защита возможна только на основе координированных действий и обмена информацией.

Для бизнес-сектора также необходимо изменить подход к этому вопросу. Кибербезопасность следует рассматривать не как дополнительные расходы, а как стратегическую инвестицию, обеспечивающую непрерывность деятельности, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность бизнеса.

Выводы и рекомендации

Цифровая экономика является одним из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития Азербайджана. Однако для обеспечения устойчивости этого развития необходимо сохранять доверие к цифровым системам, а кибербезопасность должна стать неотъемлемой частью национальной политики развития.

В предстоящий период особое внимание следует уделить нескольким направлениям.

Во-первых, приоритетом должно стать развитие человеческого капитала. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности является одним из основных условий устойчивости цифровой экономики.

Во-вторых, необходимо усилить возможности малого и среднего бизнеса в сфере защиты данных и цифровых систем. Внедрение базовых стандартов безопасности, образовательные программы и механизмы технической поддержки помогут повысить их устойчивость к киберрискам.

В-третьих, следует развивать обмен информацией между государственным и частным секторами, проводить совместные учения и совершенствовать механизмы координированного реагирования на инциденты.

В-четвёртых, формирование культуры кибербезопасности в обществе должно рассматриваться как непрерывный процесс. Человеческий фактор остаётся одним из важнейших компонентов цифровой безопасности, поэтому наряду с технологическими решениями необходимо усиливать образовательные и информационные инициативы.

В конечном итоге, кибербезопасность уже давно перестала быть исключительно вопросом информационных технологий. Она стала одним из фундаментальных элементов национальной экономической безопасности, цифрового государственного развития, инвестиционного климата и устойчивого роста. Долгосрочный успех цифровой трансформации Азербайджана будет зависеть от способности создать безопасную, надёжную и устойчивую цифровую экосистему.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 15:33 (UTC+04), Экономика 26
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 15:25 (UTC+04), Автоновости 190
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 15:21 (UTC+04), Культура 203
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 15:17 (UTC+04), Общество 219
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 15:00 (UTC+04), В мире 296
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 14:57 (UTC+04), Экономика 292
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне 14:53 (UTC+04), Общество 314
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 14:54 (UTC+04), Общество 284
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 14:49 (UTC+04), Экономика 320
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 14:46 (UTC+04), Общество 362
Казахстан намерен производить свои беспилотники 14:43 (UTC+04), В мире 356
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 359
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 14:35 (UTC+04), Общество 344
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 14:28 (UTC+04), Общество 405
В Международном центре мугама мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 14:22 (UTC+04), Культура 336
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 14:20 (UTC+04), Политика 393
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 14:16 (UTC+04), Общество 417
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 14:10 (UTC+04), Спорт 367
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 1 932
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 13:49 (UTC+04), Политика 399
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 13:43 (UTC+04), Общество 508
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 410
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), Политика 1 330
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 13:30 (UTC+04), Экономика 440
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 13:24 (UTC+04), Общество 418
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:20 (UTC+04), Общество 421
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 408
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 437
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 13:00 (UTC+04), Автоновости 425
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 436
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 12:49 (UTC+04), Политика 433
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 12:44 (UTC+04), Общество 430
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 12:40 (UTC+04), Экономика 445
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 12:34 (UTC+04), В мире 494
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 12:32 (UTC+04), Политика 459
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 12:28 (UTC+04), Общество 593
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 12:24 (UTC+04), Политика 488
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 12:15 (UTC+04), Спорт 420
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 12:09 (UTC+04), В мире 515
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 12:03 (UTC+04), Экономика 502
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 458
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 11:57 (UTC+04), Политика 537
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 500
В Баку появится новый парк - ФОТО 11:50 (UTC+04), Общество 3 084
Названы признаки поддельных приложений для Android 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 430
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 486
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 424
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 606
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 497
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 507
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ВИДЕО 11:18 (UTC+04), Официальная хроника 3 658
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 413
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 496
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 3 935
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 2 975
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 412
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 480
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 508
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 419
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 608
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 483
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 469
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 434
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 571
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 506
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 566
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 4 752
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 504
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 403
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 431
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 4 010
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 9 538
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 529
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 578
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 508
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 447
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 498
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 504
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 5 709
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 566
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 672
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 609
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 7 707
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 592
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 577
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 495
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 628
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 521
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 511
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 08:00 (UTC+04), Политика 5 330
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 593
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 782
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 610
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 605
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 664
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 886
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 666
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 5 916
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 915
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 703
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 663
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 673
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 819
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 895
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 913
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 866
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 663
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 831
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 945
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 665
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 845
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 816
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 039
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 5 968
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 763
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 706
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 805
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 810
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 074
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 1 036
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 309
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 810
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 894
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 790
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 925
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 923
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 916
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 716
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 964
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 885
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 834
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 704
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 944
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 684
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 909
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 873
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 622
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 856
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 633
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 870
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 866
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 874
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 690
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 647
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 864
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 929
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 655
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 873
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 944
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 721
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 897
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 911
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 398
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 901
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 735
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 949
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 958
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 777
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 898
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 774
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 925
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 956
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 1 015
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 714
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 913
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 739
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 942
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 700
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 941
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 186
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 660
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 867
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 966
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 899
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 1 103
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 965
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 962
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 921
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 690
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 911
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 683
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 8 339
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 705
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 306
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 970
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 722
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 367
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 810
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 978
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 741
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 960
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 952
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 727
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 940
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 941
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 952
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 1 048
Еще новости