Торг на костях: армяне сами разрушают миф о "неизвестных захоронениях" - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении своеобразно восприняли заявления, сделанные на прошедшей в Баку в конце июня международной конференции по без вести пропавшим.

Напомним, что в ходе мероприятия было сообщено о планах по созданию для граждан Азербайджана и Армении возможности анонимного предоставления информации о пропавших без вести лицах, а также о местах их захоронения. То есть любой гражданин Армении сможет поделиться информацией в конфиденциальном порядке и не будет нести никакой ответственности, даже если виновен в смерти граждан Азербайджана и сокрытии этого факта в течение тридцати лет. На вопрос "а зачем это ему нужно?" можно ответить так: для облегчения совести.

Говорим именно об Армении мы потому, что в этой стране есть множество тех, кто в курсе, что случилось с тысячами пропавших без вести во время Первой Карабахской войны азербайджанцев. Этим людям уже по многу лет, и под конец жизни им было бы полезно облегчить душу и покаяться, хотя бы в собственном сердце. Если раньше они боялись признаваться, опасаясь ответственности, новая система оповещения избавит их от страхов. Известно, что взятые в плен или заложники граждане Азербайджана, в том числе сотни гражданских лиц, использовались в Армении в качестве рабов и материала для медицинских опытов. Эти люди пропали на армянской земле, и в Армении есть множество свидетелей этих преступлений. Ранее армянская сторона утверждала, что ничего не знает и никаких массовых захоронений азербайджанцев в Армении нет. Теперь же выясняется, что массовые захоронения есть, и даже карты их расположения имеются.

В понедельник в Ереване прошла акция родственников армянских военнослужащих, пропавших без вести во время Второй Карабахской войны. По утверждениям армянской стороны, пропавшими все еще числятся 195 граждан Армении. Из них 175 военные и 20 гражданских лиц. Последних причисляют к мирным жителям, но это гражданские лица лишь де-юре, а де-факто - боевики сепаратистских банд. Родственники этих лиц устроили шум перед зданием правительства, чего-то требуя от властей. Хотя официальный Ереван не может найти их близких. Так же он вряд ли способен найти замученных и убитых на территории Армении в 90-х азербайджанцев, так как этой информацией владеют частные лица, причастные к этим преступлениям. А они делиться с правительством не собираются. Наши соседи очень много чего натворили, и если копнуть глубже, на свет выйдет немало страшных подробностей их деяний.

В ходе акции некто Арсен Гукасян, дядя одного из пропавших без вести в 2020 году солдат заявил, что "лично располагает данными о множестве захоронений азербайджанских солдат, но передаст координаты только в обмен на аналогичную информацию", пишут армянские СМИ.

Участники акции заявили, что намерены напрямую выйти на связь с гражданами Азербайджана, у которых тоже есть пропавшие, "чтобы обменяться картами захоронений на взаимной основе".

Картами? Какими картами?

Дядя пропавшего оккупанта фактически открыл торг. Он предлагает семьям, чьи близкие тридцать лет числятся пропавшими без вести, условие: найди моего, тогда я скажу, где закопаны останки твоего. Причем, этот торг не на равных условиях, Гукасян, если не врет, располагает информацией о местах захоронений азербайджанцев. Наши же граждане, тридцать лет ожидающие вестей о судьбе своих близких, не имеют представления о том, где может находиться тело племянника Арсена Гукасяна. Они не имеют никаких карт и сведений. Кроме того, нет свободного доступа к поискам, потому что освобожденные территории до сих пор покрыты сотнями тысяч армянских мин, что тормозит поисковый процесс. Бросить все другие дела и заниматься поиском 195 пропавших оккупантов Азербайджан не может и не хочет. В процессе разминирования и восстановительных работ постепенно обнаруживаются тела армян, нашедших свою смерть на азербайджанской земле. С 2020 года Азербайджан уже передал соседям более двух тысяч тел армянских военнослужащих. Оставшиеся 195 тоже рано или поздно будут обнаружены и возвращены близким, потому что Азербайджану нечего скрывать. В отличие от армянской стороны.

Кто этот Гукасян и откуда у него информация о местах захоронений, неизвестно. Сегодня, когда Баку объявил, что не преследует цели мести и привлечения к ответственности носителей информации, это уже не имеет значения. Намного важнее, что Гукасян сообщил о наличии инициативной группы и призвал всех, владеющих информацией о местах захоронений азербайджанцев, связаться с ней и создать единую базу данных. Если эта работа будет вестись без разглашения источников, возможно, она и даст результаты. Дело в том, что после объявления о согласовании Баку и Ереваном системы анонимного оповещения, в чрезмерно "патриотичных" кругах Армении поднялся шум. Зазвучали угрозы в адрес тех, кто вздумает ответить на призыв Баку. Поэтому люди могут опасаться прослыть "предателями" в случае разглашения информации, которую зачем-то хранили десятки лет.

Отчаявшиеся родственники обещают направиться маршем к мосту Хакари в знак протеста против бездействия властей. Цель этого похода не очень ясна. Что эти люди требуют от правительства и международных организаций? Что те могут сделать? Давить на Баку? А зачем? Азербайджан ничего не скрывает.

Общественная инициатива создать базу данных о местах захоронений азербайджанцев может приветствоваться, но только в том случае, если не будет превращена в базар по принципу "ты - мне, я - тебе". Потому что в Азербайджане не существует никаких массовых захоронений армян, у нас нет никаких карт. На территории страны не было и нет армянских пленных и заложников, никто здесь не организовывал концлагерей, как это делали оккупанты, не держал армян в рабстве, не ставил на них опыты. Все, кто не вернулся домой, остались на поле боя. Если мы говорим о Первой Карабахской войне, то у армянской стороны было тридцать лет на то, чтобы искать их останки с участием международных организаций. Почему не искали? Это вопрос не к Азербайджану.

Азербайджан делает все, что от него зависит. Ему нечего скрывать, никаких темных тайн у него нет. Если останки пропавших в начале 90-х или в 2020 году будут обнаружены, они будут переданы армянской стороне безо всяких условий и шантажа, как уже были переданы две тысячи тел. Азербайджан не торгует трупами.

Освобожденная после тридцати лет оккупации территория слишком велика и слишком густо заминирована, чтобы ожидать быстрых результатов. Ускорение поисков вплотную зависит от процесса разминирования. Родственникам следует требовать от своих властей не поиска без вести пропавших, что им не под силу, а предоставления Азербайджану достоверной информации о расположении минных полей. Ранее переданные карты оказались достоверными лишь на четверть. Не исключаем, что нынешние армянские власти не имеют доступа к такой информации. Ею владеют те самые круги, которые, как выясняется, знают, где находятся захоронения убитых и замученных азербайджанских пленных и заложников времен Первой Карабахской войны.

Одним словом, желающие узнать о судьбе своих близких граждане Армении обращают гнев не по тому адресу. Армения - это слоеный пирог, больше всего начинки которого сосредоточено вовсе не на верхнем слое.