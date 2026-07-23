Палата представителей США приняла оборонный бюджет объемом $1,15 трлн - ВИДЕО

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 1,15 триллиона долларов, за который проголосовали 216 депутатов, а против - 212.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В законопроекте предусмотрено дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов на военные нужды, большая часть которых, как ожидается, будет направлена на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана.

Этот законопроект, за который проголосовали только шесть демократов, а против - семь республиканцев, теперь направляется в Сенат.