https://news.day.az/world/1849684.html Палата представителей США приняла оборонный бюджет объемом $1,15 трлн - ВИДЕО Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 1,15 триллиона долларов, за который проголосовали 216 депутатов, а против - 212. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Палата представителей США приняла оборонный бюджет объемом $1,15 трлн - ВИДЕО
Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 1,15 триллиона долларов, за который проголосовали 216 депутатов, а против - 212.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В законопроекте предусмотрено дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов на военные нужды, большая часть которых, как ожидается, будет направлена на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана.
Этот законопроект, за который проголосовали только шесть демократов, а против - семь республиканцев, теперь направляется в Сенат.
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