В Азербайджане воздух прогреется до 41 градуса - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 25-26 июля ожидается сильная жара.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная температура воздуха в эти дни составит 35-38 градусов, а в отдельных районах полуострова может достигнуть 40 градусов.

По данным службы, в большинстве районов Азербайджана с 25 по 29 июля столбики термометров поднимутся до 35-40 градусов. В отдельных районах центральной части страны и Нахчыванской Автономной Республики температура воздуха может достигнуть 41 градуса.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az