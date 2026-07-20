В Саудовской Аравии появится «небесный стадион» - ВИДЕО

Саудовская Аравия представила проект уникального "небесного стадиона", который планируется построить к чемпионату мира по футболу 2034 года.

Как сообщает Day.Az, в сети уже появились первые визуализации будущей арены.

Согласно проекту, стадион разместят на высоте около 350 метров над землей. Он станет частью масштабного футуристического города, строительство которого ведется в рамках программы развития страны.