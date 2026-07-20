https://news.day.az/world/1849157.html В Саудовской Аравии появится «небесный стадион» - ВИДЕО Саудовская Аравия представила проект уникального "небесного стадиона", который планируется построить к чемпионату мира по футболу 2034 года. Как сообщает Day.Az, в сети уже появились первые визуализации будущей арены. Согласно проекту, стадион разместят на высоте около 350 метров над землей.
В Саудовской Аравии появится «небесный стадион» - ВИДЕО
Саудовская Аравия представила проект уникального "небесного стадиона", который планируется построить к чемпионату мира по футболу 2034 года.
Как сообщает Day.Az, в сети уже появились первые визуализации будущей арены.
Согласно проекту, стадион разместят на высоте около 350 метров над землей. Он станет частью масштабного футуристического города, строительство которого ведется в рамках программы развития страны.
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