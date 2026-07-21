Неизвестный устроил поджог у офиса иммиграционной службы в Нью-Йорке - ВИДЕО

В Нью-Йорке неизвестный поджег фейерверки возле правительственного здания. Об этом сообщил телеканал Pix News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел у здания, где располагаются несколько федеральных ведомств, в том числе отделения Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также министерства внутренней безопасности. Пожар начался из-за фейерверков, которые были загружены в тележку с табличкой "ICE - вон с наших улиц".

В ФБР заявили, что злоумышленник был задержан. По факту произошедшего было организовано расследование.

По информации пожарной службы Нью-Йорка, в результате пострадали три человека. Двух из них доставили в больницу для лечения, еще один отказался от госпитализации.