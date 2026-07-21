https://news.day.az/hitech/1849289.html Android-планшет по мощности сравнялся с портативной консолью Xbox Игровой планшет RedMagic Astra 2 на Android продемонстрировал производительность, сопоставимую с портативной консолью ROG Xbox Ally X. К такому выводу пришёл блогер Dame Tech, сравнивший устройства в ряде современных игр, сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Android-планшет по мощности сравнялся с портативной консолью Xbox

Наука и технологии, 21 июля 2026 12:20 (UTC +04:00) 720
Android-планшет по мощности сравнялся с портативной консолью Xbox

Игровой планшет RedMagic Astra 2 на Android продемонстрировал производительность, сопоставимую с портативной консолью ROG Xbox Ally X. К такому выводу пришёл блогер Dame Tech, сравнивший устройства в ряде современных игр, сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе тестирования GTA V в разрешении 720p и графических настройках Very High планшет стабильно демонстрировал частоту выше 70 кадров в секунду, практически не уступая портативной консоли Asus.

В Red Dead Redemption 2 в разрешении 720p и настройках High планшет Astra 2 в начале теста даже опережал ROG Xbox Ally X. При этом планшет потреблял около 20 Вт, тогда как энергопотребление консоли достигало примерно 40 Вт.

Однако в ходе продолжительной игровой сессии устройство столкнулось с троттлингом, вызванным нагревом компонентов. Из-за снижения тактовых частот производительность постепенно уменьшилась, и к завершению теста планшет немного уступил конкуренту по средней кадровой частоте.

При этом температура процессора Astra 2 во время испытаний превышала 100 градусов Цельсия. Несмотря на высокие показатели, такие значения являются рабочими для мобильного чипа, хотя при длительных игровых нагрузках нагрев может сказаться на стабильности производительности.

Обе игры запускались на планшете не нативно - они работали через эмулятор Windows-приложений, тогда как ROG Xbox Ally X запускал проект в родной для себя среде.

RedMagic Astra 2 оснащен 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1504 пикс, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и сопроцессором RedCore R4, а для охлаждения предусмотрена жидкостная система с помпой, элементы которой видны через прозрачную заднюю панель.

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