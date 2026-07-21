https://news.day.az/society/1849327.html Издана книга о Национальном герое Азербайджана Салатын Аскеровой В издательстве "Мутарджим" вышла в свет новая книга азербайджанского ученого, писателя и журналиста Александра Хакимова - публицистический сборник "Затмение рыбы", посвященный журналисту, Национальному герою Азербайджана Салатын Аскеровой. Об этом сообщил корреспонденту Trend автор издания.

Издана книга о Национальном герое Азербайджана Салатын Аскеровой

Общество, 21 июля 2026 15:00 (UTC +04:00) 683
Издана книга о Национальном герое Азербайджана Салатын Аскеровой

В издательстве "Мутарджим" вышла в свет новая книга азербайджанского ученого, писателя и журналиста Александра Хакимова - публицистический сборник "Затмение рыбы", посвященный журналисту, Национальному герою Азербайджана Салатын Аскеровой. Об этом сообщил корреспонденту Trend автор издания. Выпуск приурочен ко Дню национальный прессы Азербайджана, отмечаемому 22 июля, передает Day.Az.

Салатын Аскерова родилась 16 декабря 1961 года в Баку, окончила Азербайджанский институт нефти и химии, по образованию была инженером. Позже посвятила себя журналистике. Работала в газетах "Баку" и "Молодежь Азербайджана", освещая события в зоне карабахского конфликта. 9 января 1991 года погибла при обстреле автомобиля на дороге Лачин-Шуша. Салатын Аскерова похоронена в Аллее шехидов в Баку. Ее именем названы улица и ряд других объектов.

"Четверть века назад судьба свела меня в редакции газеты "Молодежь Азербайджана" с ее корреспондентом Салатын Аскеровой. Наше знакомство, к сожалению, оказалось недолгим - всего несколько месяцев. В одной из своих командировок в Карабах Салатын была убита армянскими агрессорами. Память об этой мужественной женщине, талантливом журналисте и яркой личности я пронес через многие годы. Продолжая работать в журналистике и публицистике, я всегда стремился честно и искренне рассказывать об Азербайджане, его людях, истории, природе и культуре. Эту книгу я посвятил Салатын Аскеровой. Собранные в ней материалы, написанные в разные годы, объединены одной темой - любовью к Азербайджану и стремлением глубже осмыслить его прошлое и настоящее. Я надеюсь, что они станут свидетельством моей верности однажды избранному пути, постоянного творческого поиска и стремления к профессиональному и человеческому совершенствованию", - сказал Александр Хакимов.

В сборник вошли такие знаковые материалы, как "Затмение рыбы", "Соприкоснуться с небом", "Лес на берегу Флегетона", "Сон в осеннюю ночь", "Мораль без морализаторства" и другие.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#САЛАТЫН АСКЕРОВА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 16:31 (UTC+04), Спорт 194
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 16:24 (UTC+04), Политика 219
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 16:20 (UTC+04), Политика 244
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 16:17 (UTC+04), Культура 248
В Баку изменили схему движения двух автобусов 16:09 (UTC+04), Общество 298
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 16:05 (UTC+04), Политика 308
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 15:59 (UTC+04), Общество 344
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 15:55 (UTC+04), Экономика 348
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 15:51 (UTC+04), Экономика 335
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 15:48 (UTC+04), Политика 322
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 15:45 (UTC+04), Общество 324
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 15:41 (UTC+04), Политика 342
Названы обязательные настройки для старого iPhone 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 336
В Баку закрыли известный ресторан 15:33 (UTC+04), Общество 439
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 15:24 (UTC+04), Это интересно 367
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 15:15 (UTC+04), В мире 516
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 15:03 (UTC+04), Политика 411
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 15:00 (UTC+04), Культура 426
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 14:58 (UTC+04), Политика 4 469
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 14:55 (UTC+04), Общество 448
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 14:52 (UTC+04), Спорт 420
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 14:39 (UTC+04), Культура 431
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 14:34 (UTC+04), Политика 422
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 413
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 14:24 (UTC+04), Спорт 434
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 14:16 (UTC+04), Политика 438
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 14:11 (UTC+04), Политика 438
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 14:07 (UTC+04), Политика 453
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 14:02 (UTC+04), Политика 521
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 13:58 (UTC+04), Экономика 489
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 391
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 191
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 458
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 13:43 (UTC+04), Политика 2 351
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 4 319
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 488
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 13:31 (UTC+04), Политика 593
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 609
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 4 061
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:11 (UTC+04), Общество 489
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 431
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 12:55 (UTC+04), Культура 511
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 6 207
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 12:31 (UTC+04), Спорт 441
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 892
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 11:50 (UTC+04), В мире 563
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 11:32 (UTC+04), Экономика 560
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 595
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 11:25 (UTC+04), Общество 835
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 621
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 11:22 (UTC+04), Общество 2 615
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Политика 5 406
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 11:11 (UTC+04), Общество 1 527
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 11:04 (UTC+04), В мире 589
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 624
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 10:48 (UTC+04), Экономика 585
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 10:36 (UTC+04), Спорт 502
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 10:25 (UTC+04), Экономика 599
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 10:23 (UTC+04), Общество 512
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 10:02 (UTC+04), Общество 564
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 09:58 (UTC+04), В мире 610
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 5 914
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), Общество 851
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 589
В двух районах Баку не будет света 09:31 (UTC+04), Общество 708
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 09:22 (UTC+04), Спорт 605
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 09:17 (UTC+04), В мире 659
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 08:50 (UTC+04), Экономика 671
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 08:31 (UTC+04), В мире 740
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), Общество 718
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 08:00 (UTC+04), В мире 7 121
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 625
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 07:19 (UTC+04), Туризм 558
Названа причина иметь два смартфона 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 623
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 012
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 610
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 711
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 825
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 909
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 906
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 837
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 775
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 705
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 947
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 836
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 901
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 910
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 455
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 821
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 021
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 918
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 066
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 909
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 918
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 927
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 968
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 147
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 047
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 1 003
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 938
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 130
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 809
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 1 025
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 820
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 071
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 751
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 783
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 048
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 785
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 799
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 1 026
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 965
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 708
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 989
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 1 007
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 716
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 669
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 956
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 730
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 654
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 738
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 999
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 757
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 181
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 068
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 962
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 771
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 1 027
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 108
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 930
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 1 034
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 724
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 993
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 1 010
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 3 423
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 715
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 1 027
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 828
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 222
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 691
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 760
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 1 005
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 827
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 693
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 070
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 277
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 012
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 1 061
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 859
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 1 093
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 779
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 1 062
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 018
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 714
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 1 006
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 740
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 1 149
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 035
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 7 432
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 1 110
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 538
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 695
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 1 098
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 733
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 707
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 973
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 217
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 5 044
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 804
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 262
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 792
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 984
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 990
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 863
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 808
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 833
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 374
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 267
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 972
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 836
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 389
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 791
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 814
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 989
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 866
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 359
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 160
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 966
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 228
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 823
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 212
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 764
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 29 068
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 971
Еще новости