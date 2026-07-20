Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло

Число погибших из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5 202.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По его словам, в пострадавших от катастрофы районах образовалось около 2 млн тонн обломков.

Продолжаются работы по восстановлению.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошли 1 350 афтершоков.