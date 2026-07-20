Представительница Азербайджана получила высокую награду на «Славянском базаре в Витебске» - ФОТО - ВИДЕО

Представительница Азербайджана Нафиса Акиева удостоена специального приза Президента Беларуси "Славянская надежда" на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск", который прошел в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил корреспонденту Trend директор нацотбора конкурса в Азербайджане, певец и продюсер Эмин Гасан, передает Day.Az.

Почетная награда была вручена заместителем премьер-министра Беларуси Натальей Петкевич.

"Специальный приз Президента Беларуси Александра Лукашенко "Славянская надежда", присужденный Нафисе Акиевой, является одной из наиболее престижных специальных наград конкурса и стал признанием высокого исполнительского мастерства азербайджанской певицы на международной сцене", - отметил Эмин Гасан.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", основанный в 1992 году, является одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. Ежегодно он объединяет артистов, музыкантов, театральные коллективы и деятелей культуры из десятков стран мира. Одним из главных событий фестиваля традиционно считается Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск", открывающий новые имена на мировой сцене.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стал представитель Италии Soraya. Первую премию завоевал Амалят (Казахстан). Вторые премии присуждены Елене Кузнецовой (Беларусь) и Алексею Осичеву (Молдова), третьи - Иракли Галелии (Грузия) и Нурдоолоту Деркембаеву (Кыргызстан). В конкурсе участвовали исполнители из 19 стран мира.