https://news.day.az/society/1849079.html

Молодой мужчина утонул в море в Азербайджане

На одном из пляжей Азербайджана утонул молодой мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в поселке Сахиль. По предварительным данным, в море утонул Эльджан Мирза оглу Мирзаев, 2002 года рождения. Его тело было извлечено из воды и передано по назначению. По данному факту проводится расследование.