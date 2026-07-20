https://news.day.az/society/1849079.html Молодой мужчина утонул в море в Азербайджане На одном из пляжей Азербайджана утонул молодой мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в поселке Сахиль. По предварительным данным, в море утонул Эльджан Мирза оглу Мирзаев, 2002 года рождения. Его тело было извлечено из воды и передано по назначению. По данному факту проводится расследование.
Молодой мужчина утонул в море в Азербайджане
На одном из пляжей Азербайджана утонул молодой мужчина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в поселке Сахиль.
По предварительным данным, в море утонул Эльджан Мирза оглу Мирзаев, 2002 года рождения.
Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.
По данному факту проводится расследование.
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