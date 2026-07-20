Стали известны новые детали дела вокруг скандальной эстетической клиники

Стали известны новые подробности уголовного дела, возбужденного в связи с незаконной медицинской деятельностью в эстетическом центре "UĞUR-777".

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, после распространения в СМИ и социальных сетях информации о незаконной медицинской деятельности Гюльбаде Абдуллаевой и эстетического центра "UĞUR-777" прокуратура Насиминского района провела расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия на основании собранных доказательств к уголовной ответственности были привлечены Хаяла Исмаилова, Мушфиг Багиров и Рена Гулиева. Им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая незаконное занятие медицинской деятельностью, злоупотребление должностными полномочиями и другие преступления.

22 апреля 2026 года обвинительное заключение было утверждено прокурором и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, где судебный процесс продолжается.

Что касается Гюльбады Абдуллаевой, то уголовное преследование по статье 310 Уголовного кодекса было прекращено в связи с применением акта амнистии, объявленного Милли Меджлисом по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Кроме того, следствие не установило в ее действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 142.1 Уголовного кодекса.

При этом было обеспечено полное возмещение причиненного потерпевшему материального ущерба в размере 2 тысяч манатов, а также взыскание 500 манатов, подлежащих перечислению в государственный бюджет.

Одновременно в отношении Гюльбады Абдуллаевой было возбуждено административное производство по статьям 215.1 и 428.1 Кодекса об административных проступках. Материалы были направлены в уполномоченные государственные органы, которые назначили ей административное наказание в виде штрафа.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что все обращения, связанные с незаконной медицинской деятельностью, представляющей угрозу жизни и здоровью граждан, тщательно, всесторонне и объективно расследуются в соответствии с требованиями законодательства, а каждому факту дается правовая оценка на основе собранных доказательств.

Ранее мы сообщали, что минздрав прокомментировал скандальное видео из эстетической клиники.