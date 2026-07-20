Минздрав о скандальном видео из эстетической клиники

Минздрав Азербайджана прокомментировал распространившееся в соцсетях видео, на котором запечатлено резкое ухудшение состояния пациента во время эстетической операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ответ на запрос агентства в Аналитическом экспертном центре при Министерстве здравоохранения заявили, что инцидент не является новым и произошел в феврале 2025 года в нелегально работавшем учреждении "UĞUR Estetik Mərkəzi 777", которое осуществляло деятельность без лицензии.

В ведомстве отметили, что это подтверждается и информацией, распространяемой в социальных сетях.

По данным центра, в отношении объекта, расположенного по адресу улица Гусейна Сеидзаде, 176, Насиминский район Баку, неоднократно проводились внеплановые проверки после поступления жалоб от граждан. Учреждение оказывало частные медицинские услуги без соответствующей лицензии.

Последняя внеплановая проверка была проведена 22 июля 2025 года. В ее ходе было установлено, что медицинская деятельность осуществлялась незаконно. По факту нарушения был составлен административный протокол по статье 210.1 Кодекса об административных проступках, после чего материалы были направлены для дальнейшего рассмотрения.

В Аналитическом экспертном центре также сообщили, что в результате проведенного расследования установлено: Гюльбяда Абдуллаева не имеет ни высшего, ни среднего медицинского образования и, соответственно, не зарегистрирована в Единой информационной системе здравоохранения в качестве медицинского работника.

Кроме того, на основании обращения гражданина в мае текущего года в отношении индивидуального предпринимателя Гюльбяды Абдуллаевой, а также сотрудничавшего с ней лица были приняты административные меры. По соответствующим статьям Кодекса об административных проступках были составлены протоколы, которые направлены в компетентные органы.

По итогам служебного расследования также подготовлено представление в правоохранительные органы с ходатайством о прекращении незаконной медицинской деятельности Гюльбяды Абдуллаевой. Министерство здравоохранения, в свою очередь, обратилось в органы прокуратуры для принятия необходимых мер.

В ведомстве подчеркнули, что государственный контроль за частной медицинской деятельностью осуществляется на постоянной основе, а при выявлении нарушений применяются предусмотренные законодательством административные меры и принимаются дополнительные шаги для пресечения незаконной деятельности.

Также отмечается, что для информирования граждан и предотвращения случаев обращения к лицам, незаконно оказывающим медицинские услуги, на официальном сайте Министерства здравоохранения опубликован список врачей-специалистов, которым разрешено заниматься практической деятельностью в области пластической хирургии на территории Азербайджана. Их документы были проверены и подтверждены Специальной инспекционной комиссией.

Кроме того, на официальном сайте и страницах Аналитического экспертного центра в социальных сетях размещен информационный видеоролик о том, на что следует обращать внимание перед проведением пластической операции.

В завершение в центре вновь призвали граждан перед любым хирургическим или инвазивным медицинским вмешательством обязательно проверять, зарегистрирован ли оказывающий услугу специалист в качестве медицинского работника, имеет ли соответствующую квалификацию, а также осуществляет ли медицинское учреждение деятельность в соответствии с требованиями законодательства. В ведомстве подчеркнули, что это имеет ключевое значение для сохранения здоровья и жизни пациентов.