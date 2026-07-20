https://news.day.az/unusual/1848488.html Физики выдвинули новую гипотезу зарождения жизни на Земле Ученые из Юго-Западного исследовательского института пришли к выводу, что падения крупных астероидов на раннюю Землю могли создать идеальные условия для зарождения жизни. Согласно результатам моделирования, удары раскалывали земную кору, формируя масштабные гидротермальные системы, в которых могли возникнуть первые органические молекулы.

Физики выдвинули новую гипотезу зарождения жизни на Земле

Это интересно, 20 июля 2026 09:34 (UTC +04:00) 1 163
Физики выдвинули новую гипотезу зарождения жизни на Земле

Ученые из Юго-Западного исследовательского института пришли к выводу, что падения крупных астероидов на раннюю Землю могли создать идеальные условия для зарождения жизни. Согласно результатам моделирования, удары раскалывали земную кору, формируя масштабные гидротермальные системы, в которых могли возникнуть первые органические молекулы. Результаты исследования опубликованы в AGU Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гидротермальные системы представляют собой сети трещин, по которым циркулирует горячая вода, насыщенная минералами. Многие ученые считают такие среды наиболее вероятным местом возникновения первых форм жизни около четырех млрд лет назад.

Авторы исследования использовали компьютерную модель, которая воспроизводит последствия падения высокоскоростных астероидов. Расчеты показали, что один крупный удар мог вызвать гидротермальную активность, примерно в 100 раз превышающую современную активность Йеллоустонского национального парка - крупнейшей наземной гидротермальной системы с гейзерами и горячими источниками.

По данным моделирования, около 4,3 млрд лет назад верхние восемь километров земной коры оставались сильно растрескавшимися и проницаемыми для воды. Такое состояние сохранялось примерно до 3,5 млрд лет назад - именно к этому времени относятся древнейшие достоверные следы жизни на Земле.

Исследователи отмечают, что астероидные бомбардировки обычно ассоциируются с массовыми вымираниями, такими как гибель динозавров. Однако на ранних этапах истории планеты эти же космические удары могли сыграть противоположную роль, создав благоприятную среду для химических процессов, которые в конечном итоге привели к появлению жизни.

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В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 1 169
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 524
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Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 154
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 465
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Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 053
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Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 211
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