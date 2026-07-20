Гороскоп на 20 июля - Новые возможности и вызовы!

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность - это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня окружающим трудно ожидать от Овна логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Овен будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Овну стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Телец

Сегодня Телец может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Телец будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Телец сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Близнецы

Сегодня отличительной чертой гороскопа Близнецов является то, что они сумеют, если захотят, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Близнецам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Близнецам сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Рак

Сегодня Рак рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Рака попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Раку сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Лев

Сегодня Льва способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Льва. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Дева

Сегодня Дева рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на нее, а может, Дева сама ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Деве сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем ее собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Весы

Сегодня практически в любых делах Весами будет двигать здоровый азарт! При этом им не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Весов будет выражаться в их желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Весы во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше их результаты, а значит, и шансы стать первыми!

Скорпион

Сегодня события дня вполне способны поставить Скорпиона в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Скорпион сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Скорпиона просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Скорпиона на высоте, делая его невероятно проницательным. И привлекательным...

Стрелец

Сегодня день склоняет Стрельца попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Стрельца есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Стрелец одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Стрелец может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Козерог

Сегодня у Козерога могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Козерога может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Козерог все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Водолея! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Водолею стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Водолею повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Водолей собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Рыбы

Сегодня переполнить чашу терпения Рыб будет не сложно - она у них меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Рыбы и внимания бы не обратили, сегодня способны вмиг вывести их из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Рыб не выплеснулись на чью-то голову, им стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Рыб безмятежностью.