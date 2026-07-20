https://news.day.az/world/1849102.html В Иране заявили, что получили предложения по деэскалации от посредников Иран получил от посредников определенные предложения по деэскалации напряженности в регионе. Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. При этом он не раскрыл детали, добавив, что Тегеран начал их рассмотрение.
В Иране заявили, что получили предложения по деэскалации от посредников
Иран получил от посредников определенные предложения по деэскалации напряженности в регионе.
Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
При этом он не раскрыл детали, добавив, что Тегеран начал их рассмотрение.
Кроме того, Багаи в шуточной форме ответил на угрозы президента США Дональда Трампа по поводу захвата иранского острова Харк на юге страны: "Многие люди на острове Харк с нетерпением ждут прибытия американских войск".
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