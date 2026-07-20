Прибыль европейского лоукостера упала - Причина

Прибыль компании Ryanair с апреля по июнь упала на треть из-за роста цен на топливо и снижения тарифов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила авиакомпания в понедельник, отметив, что летние тарифы, по всей видимости, также снизятся на фоне опасений потребителей по поводу войны с Ираном и ситуации в экономике в целом.

Слабые результаты Ryanair, крупнейшей европейской авиакомпании по количеству пассажиров, являются очередным свидетельством того, как пятимесячная война с Ираном усиливает давление на компании, поскольку мирные переговоры затягиваются, а цены на нефть остаются высокими, пишет Reuters.

Акции Ryanair упали на 6% до 24,36 евро к 08:00 GMT. Прибыль Wizz, Lufthansa IAG, Air France KLM также снизилась.

"Цена на наше топливо, не защищенное от хеджирования на 20%, за квартал удвоилась, а тарифы упали на 6%, что, как мы полагаем, в основном связано с последствиями конфликта на Ближнем Востоке и с датами Пасхи", - заявил генеральный директор Майкл О'Лири в видеопрезентации.

Ирландская авиакомпания сообщила о чистой прибыли после уплаты налогов в размере 538 миллионов евро за первый финансовый квартал, закончившийся 30 июня, что на 34% меньше, чем в предыдущем году, и не соответствует прогнозу в 579 миллионов евро, полученному в ходе опроса аналитиков компании.

В заявлении говорится, что компания находится в более выгодном положении, чем большинство конкурентов, поскольку 80% ее потребностей в топливе до конца марта застрахованы по цене 67 долларов за баррель, по сравнению с недавними пиками около 150 долларов.

Главный финансовый директор Нил Сорахан прогнозирует снижение пропускной способности и повышение тарифов в предстоящем году.