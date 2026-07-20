США объявили о начале операций в «пилотных зонах» на юге Ливана

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что в Ливане начали действовать три "пилотные зоны", из которых выводятся войска Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно его письменному заявлению, "операции в "пилотных зонах" начались в районе трех ливанских деревень. По словам дипломата, эта веха является непосредственным результатом обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе между Израилем и Ливаном в Риме.

"США продолжат тесно работать с обеими сторонами, чтобы добиться успешной реализации рамочной договоренности", - отметил Пиготт.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить "эффективный суверенный контроль над всей территорией страны", а Израиль - вывести войска из оккупированных районов.