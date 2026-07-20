https://news.day.az/world/1849075.html В США запретили ФБР расследовать инциденты сотрудников миграционной полиции В США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников миграционной полиции. Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, новые инструкции появились после нескольких резонансных случаев применения огнестрельного оружия агентами ICE.
В США запретили ФБР расследовать инциденты сотрудников миграционной полиции
В США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников миграционной полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, новые инструкции появились после нескольких резонансных случаев применения огнестрельного оружия агентами ICE.
Расследования нужны были, чтобы установить, действительно ли сотрудники миграционной полиции могли прибегнуть к самозащите.
Отмечается, что сбор доказательств может дискредитировать агентов ICE, если выяснится, что их действия оказались неправомерными.
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