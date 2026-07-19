https://news.day.az/world/1848916.html

В Иране произошло землетрясение

В провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0. Как сообщает Day.Az, по данным Сейсмологического центра Тегеранского университета, подземные толчки были зафиксированы в районе города Саланд, недалеко от Дезфула. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.