ЕС пригрозил карибским странам потерей безвиза

Европейский союз (ЕС) потребовал от пяти карибских стран отказаться от программ выдачи "золотых паспортов". Об этом пишет The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Евросоюз дал Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Сент-Китсу и Невису, а также Сент-Люсии срок до 1 июня 2028 года на поэтапную отмену программ. В противном случае граждане этих стран лишатся права безвизового въезда в Шенгенскую зону.

Программы позволяют иностранцам получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны - от $200 тыс. Такие паспорта открывают безвизовый доступ в более чем 140 стран, включая Европу. По данным Еврокомиссии, за время существования программ было выдано более 100 тысяч паспортов. Значительная часть заявителей происходят из стран, гражданам которых для въезда в ЕС требуется виза.