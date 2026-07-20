«Азербайджану повезло с лидером» - в Украине обсудили выступление Президента Ильхама Алиева в Шуше - ВИДЕО

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме продолжает вызывать широкий международный резонанс. Одним из тех, кто публично высказался о прозвучавших в Шуше заявлениях главы государства, стал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Как сообщает Day.Az, в интервью журналисту Василию Голованову он поблагодарил Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за приглашение на форум, отметив высокий уровень организации мероприятия, теплый прием и отношение к украинскому народу.

"Хочу поблагодарить Азербайджан, Президента Ильхама Алиева за приглашение на медиафорум в Шуше, который я посетил вот на днях, за теплый прием, за государственный подход. Хочу поблагодарить Ильхама Алиева за такое человечное отношение к Украине и украинцам. Ответ Ильхама Алиева на мой вопрос обошел уже все мировые средства массовой информации", - сказал Гордон.

Особое внимание украинский журналист уделил личности Президента Азербайджана, подчеркнув его стратегическое мышление и политическое видение.

"Я хочу сказать, что Азербайджану повезло с президентом. Ильхам Алиев - человек-визионер. Он смотрит вперед, и не в завтрашний день, и даже не в послезавтрашний, а намного-намного дальше. Он прекрасно разбирается в подходах к политике, понимает место и роль Азербайджана в мировой истории, на мировой карте. И, конечно, его опыт бесценен, потому что именно под его руководством Азербайджан спустя много лет вернул свои законные территории, которые были оккупированы. Это для нас потрясающий пример", - отметил журналист.

Говоря о поездке в Азербайджан, Гордон также поделился впечатлениями от увиденного в Карабахе, особо отметив масштаб восстановительных работ.

"Впечатления потрясающие от масштаба того, что сделано в Азербайджане, как эта страна живет, какой город Баку вообще, что они сделали в Карабахе в кратчайший срок. Три аэропорта, дороги - как стекло. Гостиницы, дома для переселенцев. Фантастика. Это бесценный опыт, который мы, конечно же, будем перенимать после того, как по рецепту Азербайджана победим в нашей войне", - подчеркнул он.