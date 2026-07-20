В августе будет 10 нерабочих дней

В августе в Азербайджане не предусмотрено официальных праздников или памятных дней, поэтому дополнительного выходного не будет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, нерабочими днями в следующем месяце станут только обычные выходные.

Для сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе, в августе предусмотрен 21 рабочий день и 10 выходных. Отдыхать они будут 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 и 29-30 августа.

На предприятиях с шестидневной рабочей неделей в течение месяца будет 5 выходных дней - только по воскресеньям.

Таким образом, в августе дополнительных праздничных или нерабочих дней не ожидается.