В Барде в Карабахском канале утонул мужчина

17 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на участке Карабахского канала, проходящем через село Мирзалибейли Бардинского района, утонул человек.

Как сообщили Day.Az в министерстве, к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски Расула Ибиш оглу Буннатова (1967 г.р.) ведутся в местах, где он предположительно утонул.

Будет предоставлена дополнительная информация.