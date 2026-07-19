https://news.day.az/society/1848974.html В Барде в Карабахском канале утонул мужчина 17 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на участке Карабахского канала, проходящем через село Мирзалибейли Бардинского района, утонул человек.
В Барде в Карабахском канале утонул мужчина
17 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на участке Карабахского канала, проходящем через село Мирзалибейли Бардинского района, утонул человек.
Как сообщили Day.Az в министерстве, к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время поиски Расула Ибиш оглу Буннатова (1967 г.р.) ведутся в местах, где он предположительно утонул.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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