https://news.day.az/economy/1849151.html В Азербайджане запустят аудит с использованием ИИ - ВИДЕО Счетная палата Азербайджана планирует внедрить механизмы автоматической оценки рисков, анализа больших данных (Big Data) и принятия решений на основе искусственного интеллекта в процессе аудита.

В Азербайджане запустят аудит с использованием ИИ - ВИДЕО

Экономика, 20 июля 2026 15:47 (UTC +04:00) 854
В Азербайджане запустят аудит с использованием ИИ

Счетная палата Азербайджана планирует внедрить механизмы автоматической оценки рисков, анализа больших данных (Big Data) и принятия решений на основе искусственного интеллекта в процессе аудита.

Об этом в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению (İTV) заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По его словам, в настоящее время создается информационная система для получения отчетов от организаций государственного сектора через единую платформу и их оперативной обработки. Информационная система Счетной палаты уже размещена в правительственном облаке (G-Cloud).

"После полного ввода системы в эксплуатацию подготовка ежегодных планов работы, а также этапы подготовки и планирования аудита будут осуществляться полностью в электронном виде. Будет обеспечена автоматическая оценка рисков по различным сценариям", - отметил В.Гюльмамедов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект и анализ больших данных позволят освободить аудиторов от трудоемких технических процессов и уделить больше внимания профессиональному суждению.

 

Председатель Счетной палаты добавил, что при внедрении данных систем особое внимание будет уделено вызовам в сфере кибербезопасности.

Отметим, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 22 июля в 21:00.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #СЧЕТНАЯ ПАЛАТА #ВУГАР ГЮЛЬМАМЕДОВ
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