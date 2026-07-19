https://news.day.az/society/1849020.html Два грузовика столкнулись в Кюрдамире В Кюрдамире столкнулись два грузовых автомобиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Сыгырлы Кюрдамирского района. По предварительным данным, столкнулись два большегрузных автомобиля (TIR), двигавшихся в направлении Газаха.
Два грузовика столкнулись в Кюрдамире
В Кюрдамире столкнулись два грузовых автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Сыгырлы Кюрдамирского района.
По предварительным данным, столкнулись два большегрузных автомобиля (TIR), двигавшихся в направлении Газаха. От удара один из грузовиков съехал с дороги и опрокинулся.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
По факту проводится расследование.
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