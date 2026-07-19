Два грузовика столкнулись в Кюрдамире

В Кюрдамире столкнулись два грузовых автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Сыгырлы Кюрдамирского района.

По предварительным данным, столкнулись два большегрузных автомобиля (TIR), двигавшихся в направлении Газаха. От удара один из грузовиков съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По факту проводится расследование.