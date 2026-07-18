ITF прогнозирует новые перспективы для логистики после открытия Ормузского пролива

Снижение политических рисков может повысить экономическую эффективность логистики, хотя инвесторы, как ожидается, будут сохранять осторожность после открытия Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Международного транспортного форума (ITF) в эксклюзивном комментарии Trend, отвечая на вопрос о том, как долгосрочный мир между США и Ираном может повлиять на инвестиции в логистику и изменить региональный транспортный рынок.

По оценке ITF, снижение политических рисков может сократить операционные расходы на транспортных маршрутах, связанных с Ираном.

"Снижение политических рисков может привести к уменьшению расходов на страхование, финансирование и соблюдение нормативных требований на маршрутах, связанных с Ираном", - отметили в организации.

В то же время в ITF считают, что инвесторы и логистические операторы вряд ли сразу изменят свой подход.

"Однако инвесторы и логистические операторы могут сохранять осторожность до тех пор, пока изменения в санкционном режиме, доступе к банковским услугам и политических отношениях не приобретут устойчивый характер", - подчеркнули в организации.

В ITF также обозначили ряд возможностей, которые могут открыться для логистических компаний в условиях трансформации региональной торговой среды.

"Это рост мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный, автомобильный, морской транспорт и портовую инфраструктуру; увеличение спроса на отслеживание грузов, таможенное сопровождение и управление маршрутами в режиме реального времени; развитие в Туркменистане и Азербайджане логистических хабов, обслуживающих торговые потоки по направлениям Восток - Запад и Север - Юг", - заявили в организации.

При этом в ITF указали и на ключевые вызовы, которые могут повлиять на темпы развития логистики. различия в таможенных правилах, тарифах, технических стандартах и требованиях к документации в разных странах; возможные ограничения пропускной способности портов, пограничных переходов и железнодорожных терминалов; сохраняющаяся неопределенность в отношении санкций, страхового покрытия, банковских и платежных систем.

Напомним, что поскольку между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США. В числе обсуждавшихся вопросов было восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, один из важнейших стратегических морских узлов мира. Через этот водный путь осуществляется около одной пятой мировых поставок нефти, а также значительная часть мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), что делает его бесперебойную работу критически важной для мирового судоходства, энергетических рынков и глобальных цепочек поставок.