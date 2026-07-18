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Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Грузии

Юношеская сборная Азербайджана по боксу (U-17) успешно выступила на международном турнире в городе Гори (Грузия). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревнованиях с участием боксеров из пяти стран наша команда завоевала в общей сложности 13 медалей: пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.