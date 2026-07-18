США рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в эти страны
Посольства США в Израиле и Ливане призвали американских граждан воздержаться от поездок в эти страны на фоне сохраняющейся высокой напряженности на Ближнем Востоке, передает Day.Az.
Как отмечается в распространенном дипломатическими миссиями предупреждении, причиной стали ухудшение ситуации в сфере безопасности и потенциальная возможность непредвиденной эскалации.
В посольстве США в Израиле также рекомендовали американцам, находящимся в регионе, проявлять повышенную осторожность, внимательно следить за сообщениями о ситуации с безопасностью и выполнять указания местных властей.
Кроме того, гражданам США, планирующим поездки на Ближний Восток или транзит через регион, советуют заранее уточнять у авиакомпаний актуальный статус рейсов и возможные изменения в расписании.
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