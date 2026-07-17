Стали известны арбитры матчей "Сабаха" и "КуПС" в Лиге чемпионов
Стали известны судейские назначения на матчи "Сабаха" и "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на УЕФА, первую встречу обслужит польская бригада арбитров.
Главным судьей матча назначен Лукаш Кузьма. Его ассистентами станут Якуб Винклер и Петр Подбельски. Обязанности четвертого арбитра исполнит Марчин Шербович.
Ответную встречу в Финляндии обслужит израильская бригада. Главным арбитром назначен Гал Лейбовиц, его помощниками - Рой Хассан и Йосси Бабайофф. Четвертым судьей будет Декель Зино.
Первый матч состоится 21 июля в Баку и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет неделей позже в Финляндии и стартует в 19:00 по бакинскому времени.
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