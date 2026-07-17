Байрамов о работах по азербайджанскому участку маршрута Север-Юг

Работы по азербайджанскому участку маршрута Север-Юг своевременно выполняются.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Он напомнил, что с самого начала Азербайджан принимал самое активное участие в согласовании и продвижении маршрута Север-Юг.

"Как я сказал, для нас представляет большое значение интенсификация связанности региональных стран и проект Север-Юг для нас всегда является важным и приоритетным. В этом контексте еще несколько лет тому назад на двусторонней основе с Российской Федерацией были согласованы конкретные аспекты по азербайджанскому участку. Я могу сказать, что они своевременно исполняются. Обязательство азербайджанской стороны на данном этапе заключается в том, что через железные дороги Азербайджана в направлении Север-Юг к 2028 году грузопоток мог проходить в объеме 5 миллионов тонн. Здесь никаких вопросов нет. Это проект в штатном режиме, он осуществляется на более поздних этапах. В случае завершения всех тех работ, которые Российская Федерация осуществляет и планирует осуществить, в том числе на территории Исламской Республики Иран, в случае необходимости Азербайджан готов увеличить пропускную способность через свою территорию", - сказал он.

Дж. Байрамов отметил, что также в контексте данного маршрута есть элемент на территории иранской Астары.

"Как результат азербайджанских инвестиций, азербайджанского капитала, фактически завершено строительство железнодорожного терминала. Мы называем уровень завершенности где-то 98%, но в реальности он фактически полностью окончен, и нужно просто завершить с иранской стороной и осуществить просто сдачу-приемку", - пояснил он.