Германия впервые примет участие в ядерных учениях Франции

Германия этой осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя правительства ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Германия и Франция ускоряют реализацию планов по более тесному сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания. Стороны договорятся, что уже этой осенью немецкие военнослужащие впервые примут участие в организуемых Францией учениях ядерных сил", - говорится в сообщении.

Накануне на авиабазе Нерфених впервые осуществили совместную заправку французского истребителя Rafale, способного нести ядерные боеголовки, и немецкого Eurofighter. В пятницу там пройдет встреча участников совета Франции и ФРГ по вопросам обороны и безопасности. По данным NTV, сторонам предстоит обсудить сотрудничество по разработке европейского истребителя нового поколения FCAS, систем боевого управления и дронов.

Тесное сотрудничество в ядерной сфере связано с тем, что европейские страны все меньше рассчитывают на военную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа.